Afinal, partidas de Cristiana Jesus a Fatinha são reais ou encenação? Ela conta toda a verdade

Há já vários anos que Cristiana Jesus e Fatinha protagonizam alguns dos momentos mais divertidos nas redes sociais. As partidas da ex-concorrente da Casa dos Segredos à funcionária e amiga tornaram-se um verdadeiro fenómeno e há quem questione: será que é tudo espontâneo ou haverá alguma encenação por trás dos vídeos?

A resposta chegou agora pela própria Cristiana Jesus, em declarações exclusivas à SELFIE. Questionada sobre a autenticidade das partidas, a empresária algarvia não deixou margem para grandes dúvidas.

«É tudo muito espontâneo. A Fatinha é aquela pessoa de que toda a gente gosta e estou-lhe muito grata também por estes anos todos. Nada é encenado. Mas, se acreditam que é, está tudo bem!», afirmou.

Ou seja, segundo Cristiana Jesus, não existe um guião previamente combinado para os vídeos que protagoniza com Fatinha. A espontaneidade da amiga e funcionária será, precisamente, uma das razões para o sucesso da dupla.

Tudo começou de forma natural

A relação entre as duas acabou por conquistar os seguidores de Cristiana Jesus. As brincadeiras, reações e partidas de Fatinha começaram a ser partilhadas nas redes sociais e rapidamente ganharam popularidade.

A própria Cristiana já explicou anteriormente que Fatinha começou a trabalhar na sua casa depois do nascimento do filho. Com o passar do tempo, os momentos entre ambas começaram a ser filmados e publicados, até se transformarem num dos conteúdos mais reconhecidos das redes sociais da ex-concorrente.

«A Fatinha é muito espontânea, ela é aquilo que vemos nas redes sociais», explicou Cristiana Jesus numa ocasião anterior, reforçando que foi precisamente essa genuinidade que conquistou o público.

As partidas que conquistaram os seguidores

Ao longo dos anos, Cristiana já pregou várias partidas a Fatinha. Uma delas aconteceu quando lhe telefonou a fingir que tinha sido mandada parar pela polícia por excesso de velocidade e que tinha dito aos agentes que a funcionária se tinha magoado. Fatinha acabou por acreditar na história e até fingiu estar aleijada para ajudar Cristiana a sustentar a mentira.

O vídeo provocou muitas gargalhadas entre os seguidores e é um bom exemplo da dinâmica que tornou a dupla tão popular.

Agora, perante as dúvidas sobre uma eventual encenação, Cristiana Jesus é clara: «Nada é encenado.»

A acreditar nas palavras da ex-concorrente do Secret Story, aquilo que os seguidores veem nos vídeos é simplesmente o resultado da relação de amizade, confiança e cumplicidade que foi sendo construída entre Cristiana e Fatinha ao longo dos anos.