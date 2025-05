Quem viu, riu até chorar: o vídeo viral de Cristiana Jesus que acaba de forma inacreditável

Video viral: Cristina Jesus partilhou um vídeo hilariante com a icónica Fatinha a cozinhar, e o momento conquistou os seguidores pelo seu lado espontâneo.

Internet ao rubro: A gargalhada contagiante de Fatinha e o desfecho inesperado do vídeo tornaram-no viral nas redes sociais.

Cristina Jesus, de 29 anos, ex-concorrente do Secret Story, voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais com um vídeo absolutamente divertido. A influencer partilhou nas stories e no feed um momento inesperado com a icónica Fatinha, vizinha e amiga de longa data do companheiro, Cláudio Alegre, que aparece muitas vezes com a influenciadora a cozinhar e a fazer videos divertidos. Mas a grande surpresa foi no final do video, que arrancou gargalhadas pela sua espontaneidade.

O vídeo rapidamente se tornou viral, com os seguidores a destacarem a naturalidade e o bom humor do momento: «Nunca vi uma mulher assim, meu Deus», «Adorei a gargalhada natural da Fatinha, genuína e maravilhosa». Houve ainda quem dissesse: «Era disto que eu precisava hoje», «Estou feita maluca a rir sozinha no comboio» ou «Cristiana, planeado não corria tão bem».

