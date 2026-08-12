Já se sabe qual foi a manicure escolhida por Georgina Rodríguez para o casamento e o resultado é de tirar o fôlego

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo oficializaram o casamento numa cerimónia civil privada, realizada em Cascais, num momento íntimo ao lado da família.

Além das alianças, houve outro detalhe que não passou despercebido: a manicure escolhida por Georgina para o grande dia. Longe de uma opção mais extravagante, a empresária apostou num tom branco leitoso, acompanhado por unhas mais curtas e de formato discreto.

A escolha acaba por reforçar a tendência das manicures minimalistas, com tons suaves e aparência natural a ganharem cada vez mais destaque. E há ainda uma curiosidade: a tonalidade escolhida aproxima-se do Cloud Dancer, o branco suave eleito pela Pantone como Cor do Ano 2026. A marca descreve o tom como leve e etéreo, associado à serenidade e simplicidade.

Assim, num casamento marcado pela discrição, Georgina parece ter levado a mesma filosofia até às unhas: uma escolha clássica, elegante e sem excessos.