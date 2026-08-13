Separação ou comunhão de bens? Revelado o documento oficial do casamento de Cristiano Ronaldo

Estas são as fotos do "casamento" de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez que estão a confundir os fãs

No jato privado de Cristiano Ronaldo, não foi o luxo (nem o anel de Georgina) que chamou a atenção. Veja o detalhe que gerou curiosidade

Quem criou o vestido de Georgina? Há uma pista que aponta para um famoso estilista

Exatamente um ano depois de terem anunciado o noivado, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez “deram o nó”. A cerimónia foi de “carácter íntimo e privado”, contando apenas cinco testemunhas.

A cerimónia civil aconteceu na mansão do craque, localizada em Cascais, às 13h30 do passado dia 11 de agosto. Até ao momento, continua por revelar onde vai decorrer a festa de casamento do casal.

Há, no entanto, novos detalhes sobre o enlace que já são conhecidos. Segundo avançou o site "24Horas", que teve acesso ao alegado documento do Registo Civil, o futebolista e a modelo optaram pelo regime de separação de bens para o casamento. Para realizar o ato, a celebrante Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira deslocou-se propositadamente do Porto até Cascais.

O mesmo documento revela ainda a identidade das quatro testemunhas legais escolhidas pelo casal: Miguel Paixão, Jose Rodriguez Sangil, Monica Gonzalez Martinez e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez.

O jato, o vestido e os convidados. Há novos possíveis detalhes sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam o mundo ao revelarem que já são marido e mulher. Apesar dos vários rumores que surgiram nas últimas semanas, o casal conseguiu manter em segredo os detalhes da cerimónia, realizada na terça-feira, 11 de agosto, em Cascais.

Agora, alguns dos indícios que antecederam o casamento começam a ganhar outro significado. No V+ Fama, Adriano Silva Martins revelou alguns desses sinais e explicou como determinados acontecimentos poderiam ter levantado suspeitas.

Um deles terá acontecido em Madrid. Segundo o apresentador, Georgina Rodríguez cancelou alguns planos que tinha com o grupo de amigas mais próximas, conhecido como «Las Queridas».

O grupo tem um papel importante na vida da empresária e influencer e chegou a ser mostrado na série da Netflix Soy Georgina. Na altura, o cancelamento poderia parecer apenas uma alteração de agenda. Agora, perante o casamento secreto, é visto de outra forma.

Outro detalhe esteve relacionado com o jato privado de Cristiano Ronaldo. Segundo a informação avançada no programa, a aeronave circulava entre Palma de Maiorca, Madrid e Baku, no Azerbaijão, quando fez uma paragem inesperada no Dubai.

E é aqui que surge outro nome: Ali Karoui. O estilista de origem tunisina tem um ateliê no Dubai e mantém uma relação profissional próxima com Georgina Rodríguez, tendo sido responsável por vários dos visuais usados pela empresária em eventos de grande dimensão.

Adriano Silva Martins levantou, por isso, a possibilidade de o estilista ter estado envolvido na preparação do visual de Georgina para o casamento. No entanto, esta hipótese não foi confirmada oficialmente.

Há ainda um detalhe que alimentou as suspeitas. Depois de Cristiano Ronaldo e Georgina revelarem publicamente o casamento, Ali Karoui partilhou nas redes sociais a mesma fotografia do casal, aquela em que surgem as mãos entrelaçadas e as alianças.

A ligação entre o estilista e Georgina é antiga. Ao longo dos últimos anos, a espanhola usou várias criações de Ali Karoui em eventos de grande visibilidade, reforçando a possibilidade de o designer ter tido um papel nos preparativos para esta ocasião especial.