Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a dar que falar, e desta vez foi o próprio craque a entrar na conversa. Na rúbrica “Conversas de Café”, do programa Dois às 10 desta quarta-feira, dia 12 de agosto, o tema esteve em debate e Cristiano Ronaldo não ficou indiferente.

Durante a conversa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram o facto de o casamento de Cristiano Ronaldo ter sido restrito em termos de convidados, não contando com a presença da mãe e das irmãs do craque.

O excerto da conversa foi publicado nas redes sociais da TVI, e Cristiano Ronaldo deixou um comentário dirigido a Cristina Ferreira, com uma “promessa”: «Cristina vou te dar exclusiva. Esse canal sabe muito pouco»

O comentário rapidamente se encheu de reações dos fãs e seguidores, que pedem que o craque dê efetivamente uma entrevista em exclusivo à apresentadora.