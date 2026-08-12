Cristina Ferreira reage a casamento de Cristiano Ronaldo. E tem "surpresa" nos comentários que envolve João Monteiro

A internet está em alvoroço com uma nova publicação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que confirma o casamento. Na passada terça-feira, dia 11 de agosto, o casal partilhou uma fotografia onde surgem as mãos de ambos, lado a lado, com alianças no dedo e Cristina Ferreira já reagiu.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de parabéns, ultrapassando já quase um milhão de reações. Entre elas está o comentário de Cristina Ferreira, que felicitou o casal com um simples emoji de coração, uma mensagem breve mas carregada de emoção.

À reação da apresentadora, os fãs não deixaram passar em claro a "surpresa" nos comentários, respondendo de forma bem-humorada e trazendo à conversa o nome de João Monteiro: «Esperamos que seja a próxima»; «Tem de ser a próxima, vai fazer uma noiva linda», podia ler-se.