Família de Cristiano Ronaldo está "furiosa" com casamento secreto? Cláudio Ramos revela informação privada: «Estão fulas»

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a dar que falar, sobretudo pela ausência de alguns dos familiares mais próximos do jogador.
Durante a emissão do Dois às 10, Cláudio Ramos revelou uma informação que lhe terá chegado, embora tenha deixado claro que não iria revelar a fonte. Segundo o apresentador, a família Aveiro não terá ficado satisfeita com a forma como a cerimónia aconteceu.
«Estão fulas», afirmou Cláudio Ramos, referindo-se ao alegado estado de espírito da família de Cristiano Ronaldo.
A revelação surgiu enquanto era comentado o facto de o jogador e Georgina Rodríguez terem optado por uma cerimónia bastante íntima, realizada em Cascais e apenas com a presença dos cinco filhos.
A ausência de Dolores Aveiro e das irmãs do craque, Katia e Elma Aveiro, não passou despercebida e acabou por levantar várias questões, sobretudo depois de Cristiano Ronaldo e Georgina terem surpreendido ao anunciar o casamento.
Entretanto, Katia Aveiro recorreu às redes sociais e partilhou algumas mensagens enigmáticas. «Não alimentes pessoas tóxicas na tua vida. Não adoeças pelos outros», escreveu numa das publicações.
Noutra mensagem, a irmã de Cristiano Ronaldo deixou ainda uma reflexão: «Se queres mudanças faz diferente».
Apesar de as palavras terem sido partilhadas numa altura em que se fala da ausência da família no casamento, Katia Aveiro não esclareceu se as mensagens estão relacionadas com a cerimónia do irmão.
Assim, para já, permanece a dúvida sobre o verdadeiro significado das publicações e sobre o que terá estado na origem da ausência da família Aveiro no casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.