Família de Cristiano Ronaldo está "furiosa" com casamento secreto? Cláudio Ramos revela informação privada: «Estão fulas»

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a dar que falar, sobretudo pela ausência de alguns dos familiares mais próximos do jogador.

Durante a emissão do Dois às 10, Cláudio Ramos revelou uma informação que lhe terá chegado, embora tenha deixado claro que não iria revelar a fonte. Segundo o apresentador, a família Aveiro não terá ficado satisfeita com a forma como a cerimónia aconteceu.

«Estão fulas», afirmou Cláudio Ramos, referindo-se ao alegado estado de espírito da família de Cristiano Ronaldo.

A revelação surgiu enquanto era comentado o facto de o jogador e Georgina Rodríguez terem optado por uma cerimónia bastante íntima, realizada em Cascais e apenas com a presença dos cinco filhos.

A ausência de Dolores Aveiro e das irmãs do craque, Katia e Elma Aveiro, não passou despercebida e acabou por levantar várias questões, sobretudo depois de Cristiano Ronaldo e Georgina terem surpreendido ao anunciar o casamento.