Fora da cerimónia? Dolores Aveiro quebra o silêncio sobre casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Dolores Aveiro reagiu ao casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com um gesto simples, mas que não passou despercebido.

A matriarca da família Aveiro deixou um coração na caixa de comentários da fotografia partilhada pelo filho e pela companheira, na qual os dois surgem com as mãos entrelaçadas e as alianças de casamento em destaque.

Foi desta forma discreta que Dolores Aveiro se pronunciou depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terem surpreendido os fãs ao revelarem que oficializaram a relação numa cerimónia íntima.

A publicação do casal, acompanhada pela legenda «C❤️G», rapidamente se tornou viral e reuniu milhões de gostos. Entre os comentários, a reação de Dolores Aveiro acabou por ganhar especial destaque.

O gesto surge numa altura em que a ausência do clã Aveiro na cerimónia tem gerado especulação. Dolores Aveiro, bem como Katia e Elma Aveiro, não terão estado presentes no momento em que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram a relação.

Por isso mesmo, o simples coração deixado pela mãe do craque não passou despercebido, sendo uma das primeiras reações públicas conhecidas de um elemento da família ao casamento.

Apesar da simplicidade do gesto, Dolores Aveiro mostrou, assim, o seu apoio à publicação do filho, numa altura em que a união de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a ser um dos assuntos mais comentados.