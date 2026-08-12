Menos de 10 pessoas. Já sabemos quem foram os convidados do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deram finalmente o passo que faltava. Depois de quase uma década de relação e de vários rumores sobre um possível casamento, o casal oficializou a união esta terça-feira, 11 de agosto, numa cerimónia civil e privada, em Cascais.

Longe dos olhares do público e sem a pompa e circunstância que muitos poderiam imaginar para um dos casamentos mais mediáticos do ano, o momento foi vivido de forma bastante íntima.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tiveram uma companhia muito especial no momento em que trocaram alianças: os cinco filhos. Cristiano Ronaldo Jr., os gémeos Eva Maria e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda estiveram ao lado do casal neste dia tão importante.

A confirmação chegou através das próprias redes sociais. Cristiano Ronaldo e Georgina partilharam uma fotografia onde surgem com as mãos entrelaçadas e as alianças de casamento bem visíveis.

No caso de Georgina, o novo anel surge acompanhado pelo conhecido anel de noivado, tornando o momento ainda mais especial.

Na legenda, o casal foi extremamente discreto e limitou-se a escrever duas iniciais e um coração: «C❤️G».

A publicação rapidamente se tornou viral e reuniu milhões de reações, confirmando aquilo que durante meses foi alvo de especulação: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são oficialmente marido e mulher.

Depois de uma relação de cerca de dez anos, marcada pelo nascimento de dois filhos em comum e pela construção de uma família, o jogador e a empresária decidiram oficializar a união de forma reservada e apenas na companhia das pessoas mais importantes das suas vidas.

A cerimónia aconteceu, assim, longe das grandes festas e dos muitos convidados que poderiam ser esperados para um casamento desta dimensão. Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram ter apenas os cinco filhos como testemunhas de um dos momentos mais importantes da relação.