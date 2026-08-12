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O jato, o vestido e os convidados. Há novos possíveis detalhes sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

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O jato, o vestido e os convidados. Há novos possíveis detalhes sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez - Big Brother
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conseguiram surpreender praticamente toda a gente ao oficializarem a relação em segredo. Mas, olhando agora para os últimos dias, houve alguns sinais que poderiam ter denunciado que o grande momento estava prestes a acontecer.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam o mundo ao revelarem que já são marido e mulher. Apesar dos vários rumores que surgiram nas últimas semanas, o casal conseguiu manter em segredo os detalhes da cerimónia, realizada na terça-feira, 11 de agosto, em Cascais.

Agora, alguns dos indícios que antecederam o casamento começam a ganhar outro significado. No V+ Fama, Adriano Silva Martins revelou alguns desses sinais e explicou como determinados acontecimentos poderiam ter levantado suspeitas.

Um deles terá acontecido em Madrid. Segundo o apresentador, Georgina Rodríguez cancelou alguns planos que tinha com o grupo de amigas mais próximas, conhecido como «Las Queridas».

O grupo tem um papel importante na vida da empresária e influencer e chegou a ser mostrado na série da Netflix Soy Georgina. Na altura, o cancelamento poderia parecer apenas uma alteração de agenda. Agora, perante o casamento secreto, é visto de outra forma.

Outro detalhe esteve relacionado com o jato privado de Cristiano Ronaldo. Segundo a informação avançada no programa, a aeronave circulava entre Palma de Maiorca, Madrid e Baku, no Azerbaijão, quando fez uma paragem inesperada no Dubai.

E é aqui que surge outro nome: Ali Karoui. O estilista de origem tunisina tem um ateliê no Dubai e mantém uma relação profissional próxima com Georgina Rodríguez, tendo sido responsável por vários dos visuais usados pela empresária em eventos de grande dimensão.

Adriano Silva Martins levantou, por isso, a possibilidade de o estilista ter estado envolvido na preparação do visual de Georgina para o casamento. No entanto, esta hipótese não foi confirmada oficialmente.

Há ainda um detalhe que alimentou as suspeitas. Depois de Cristiano Ronaldo e Georgina revelarem publicamente o casamento, Ali Karoui partilhou nas redes sociais a mesma fotografia do casal, aquela em que surgem as mãos entrelaçadas e as alianças.

A ligação entre o estilista e Georgina é antiga. Ao longo dos últimos anos, a espanhola usou várias criações de Ali Karoui em eventos de grande visibilidade, reforçando a possibilidade de o designer ter tido um papel nos preparativos para esta ocasião especial.

 

Muitos rumores, mas ninguém acertou

Nas últimas semanas, não faltaram rumores sobre o possível local e a data do casamento. Um dos cenários mais falados chegou a ser a Quinta da Regaleira, em Sintra, tendo circulado até um alegado convite.

Também a Madeira esteve no centro das atenções. Nos dias anteriores à cerimónia, várias pessoas concentraram-se junto à Sé do Funchal na expectativa de assistir ao casamento. Porém, a cerimónia acabou por não acontecer na ilha, tendo a própria Catedral esclarecido que não existia qualquer casamento do casal agendado.

A verdadeira escolha foi muito mais discreta: uma cerimónia civil privada em casa, em Cascais, com a presença exclusiva dos cinco filhos.

Uma data com significado

A escolha de 11 de agosto também tem um significado especial para o casal. Foi precisamente nesta data, em 2025, que Georgina Rodríguez anunciou publicamente o noivado com Cristiano Ronaldo, mostrando o impressionante anel e escrevendo: «Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas».

Um ano depois, exatamente na mesma data, os dois oficializaram a relação.

Até ao momento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez apenas revelaram uma fotografia das alianças, acompanhada pela legenda «C ❤️ G». A assessoria do futebolista confirmou entretanto que os dois são oficialmente marido e mulher.

Não foram divulgadas fotografias da cerimónia propriamente dita nem detalhes sobre os restantes convidados, o local exato ou os visuais escolhidos.

Depois de semanas de rumores sobre possíveis datas e locais, o casal conseguiu, afinal, manter o momento mais importante em segredo até ao último instante - e apenas partilhou a novidade depois de dizer o «sim».

 

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Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Gio Casamento

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