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As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro

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As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro - Big Brother
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Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os fãs.

Numa entrevista exclusiva à revista Vogue, Cristiano Ronaldo revelou finalmente fotografias do seu casamento com Georgina Rodríguez e aproveitou para falar sobre um tema que há muito alimenta rumores: o fim da carreira.

As imagens mostram alguns dos momentos mais marcantes da cerimónia e da celebração que uniu o casal, que ao longo dos últimos anos se tornou um dos mais mediáticos do mundo. Depois de meses de especulação sobre a possibilidade de terem oficializado a relação, as fotografias agora divulgadas colocam fim ao mistério.

Mas não foi apenas o casamento que deu que falar.

Durante a mesma conversa, Cristiano Ronaldo admitiu que a época que agora começa poderá ser a última da sua carreira enquanto futebolista profissional.

«Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular», afirmou.

Aos 41 anos, o jogador português garante que está preparado para a próxima etapa da vida. Segundo explicou, o futuro está cuidadosamente planeado e inclui vários projetos pessoais e empresariais, além de mais tempo para a família.

Ronaldo confessou ainda que pretende aproveitar mais momentos fora dos relvados, viajar, praticar padel, uma das suas grandes paixões, e desfrutar das conquistas alcançadas ao longo de mais de duas décadas ao mais alto nível.

«Foram 25 anos marcados por muito sacrifício», recordou o internacional português, que continua a representar o Al Nassr, na Arábia Saudita.

A revelação surge numa altura em que o avançado se prepara para mais uma temporada, depois de ter participado no Mundial de 2026. Apesar de ainda não existir uma confirmação definitiva sobre a retirada, as declarações deixam antever que o adeus poderá estar próximo.

Enquanto isso, os fãs têm agora dois motivos para celebrar: as tão aguardadas imagens do casamento com Georgina Rodríguez e a possibilidade de acompanhar uma última época de uma das maiores figuras da história do futebol.

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Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez

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