Chocou todos. Cristiano Ronaldo toma decisão surpreendente após casamento com Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os fãs com uma mudança de visual. Poucos dias depois de ter oficializado o casamento com Georgina Rodríguez, o futebolista surgiu com o cabelo ruivo, mas houve outro detalhe que rapidamente chamou a atenção: a aliança de casamento.

O internacional português mostrou o novo visual numa publicação partilhada nas redes sociais, onde aparece durante um momento de treino.

O cabelo, agora num tom ruivo, é bastante diferente daquele a que Cristiano Ronaldo habituou os fãs e tornou-se imediatamente um dos pormenores mais comentados da imagem.

Mas não foi o único detalhe a destacar-se. Na fotografia, o jogador surge também com a aliança no dedo, numa das primeiras aparições públicas desde que deu o nó com Georgina Rodríguez.

O pormenor ganha ainda mais significado tendo em conta que o casal oficializou a relação há poucos dias, numa cerimónia civil e privada em Cascais, apenas com a presença dos cinco filhos.