É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casam e há provas do momento. Eis as imagens que deixaram os fãs rendidos
- Big Brother
-
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam os fãs ao surgirem com alianças de casamento, numa publicação que está a levantar suspeitas de que o casal disse finalmente o “sim”.
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a dar que falar nas redes sociais com uma publicação que está a ser interpretada como uma confirmação de casamento.
O casal partilhou uma fotografia onde surgem as mãos de ambos, lado a lado, com alianças de casamento. Na legenda, as iniciais de cada um aparecem acompanhadas por um coração, num gesto que rapidamente chamou a atenção dos fãs.
A publicação surge como uma declaração simbólica do amor que os une e levanta a possibilidade de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tenham finalmente oficializado a relação.
Sem grandes explicações, foi o detalhe das alianças e da legenda que deixou os seguidores rendidos e a especular sobre o tão aguardado casamento do casal.