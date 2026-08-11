É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casam e há provas do momento. Eis as imagens que deixaram os fãs rendidos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a dar que falar nas redes sociais com uma publicação que está a ser interpretada como uma confirmação de casamento.

O casal partilhou uma fotografia onde surgem as mãos de ambos, lado a lado, com alianças de casamento. Na legenda, as iniciais de cada um aparecem acompanhadas por um coração, num gesto que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

A publicação surge como uma declaração simbólica do amor que os une e levanta a possibilidade de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tenham finalmente oficializado a relação.

Sem grandes explicações, foi o detalhe das alianças e da legenda que deixou os seguidores rendidos e a especular sobre o tão aguardado casamento do casal.