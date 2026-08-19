Lua de mel de Georgina e Cristiano Ronaldo é tudo menos aquilo que se esperava: o jogador justifica escolha polémica

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram-se no passado dia 11, numa cerimónia que marcou uma nova etapa na relação. No entanto, o casal não terá, para já, direito a uma tradicional lua de mel.

Depois do casamento, os dois seguiram para a Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo se juntou novamente ao plantel do Al Nassr, devido aos compromissos profissionais do futebolista. Questionado sobre a ausência de uma viagem romântica após o casamento, o jogador português desvalorizou a situação e garantiu que, para si, não é necessária uma lua de mel formal. «Todos os dias são de lua de mel», afirmou Cristiano Ronaldo, de forma descontraída, numa entrevista ao site da “Vogue”. Assim, apesar de os compromissos profissionais terem impedido, para já, uma lua de mel tradicional, o futebolista parece encarar esta nova fase ao lado de Georgina Rodríguez como uma celebração diária da relação.

Na mesma entrevista, Cristiano Ronaldo revelou finalmente fotografias do seu casamento com Georgina Rodríguez e aproveitou para falar sobre um tema que há muito alimenta rumores: o fim da carreira.

As imagens mostram alguns dos momentos mais marcantes da cerimónia e da celebração que uniu o casal, que ao longo dos últimos anos se tornou um dos mais mediáticos do mundo. Depois de meses de especulação sobre a possibilidade de terem oficializado a relação, as fotografias agora divulgadas colocam fim ao mistério.

Mas não foi apenas o casamento que deu que falar.

Durante a mesma conversa, Cristiano Ronaldo admitiu que a época que agora começa poderá ser a última da sua carreira enquanto futebolista profissional.

«Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular», afirmou.

Aos 41 anos, o jogador português garante que está preparado para a próxima etapa da vida. Segundo explicou, o futuro está cuidadosamente planeado e inclui vários projetos pessoais e empresariais, além de mais tempo para a família.

Ronaldo confessou ainda que pretende aproveitar mais momentos fora dos relvados, viajar, praticar padel, uma das suas grandes paixões, e desfrutar das conquistas alcançadas ao longo de mais de duas décadas ao mais alto nível.

«Foram 25 anos marcados por muito sacrifício», recordou o internacional português, que continua a representar o Al Nassr, na Arábia Saudita.

A revelação surge numa altura em que o avançado se prepara para mais uma temporada, depois de ter participado no Mundial de 2026. Apesar de ainda não existir uma confirmação definitiva sobre a retirada, as declarações deixam antever que o adeus poderá estar próximo.

Enquanto isso, os fãs têm agora dois motivos para celebrar: as tão aguardadas imagens do casamento com Georgina Rodríguez e a possibilidade de acompanhar uma última época de uma das maiores figuras da história do futebol.