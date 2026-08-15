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Ninguém estava à espera! Cristiano Ronaldo surge irreconhecível depois do casamento e deixa o mundo de boca aberta

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Ninguém estava à espera! Cristiano Ronaldo surge irreconhecível depois do casamento e deixa o mundo de boca aberta - Big Brother
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Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os fãs com uma mudança de visual inesperada. Depois de dar o nó com Georgina Rodríguez, o craque português surgiu com o cabelo ruivo e a transformação não passou despercebida.

Poucos dias depois do casamento, Cristiano Ronaldo apareceu com um visual bastante diferente do habitual, trocando o cabelo escuro por um tom ruivo que rapidamente chamou a atenção. A mudança foi revelada pelo próprio futebolista na sua mais recente publicação no Instagram.

Na fotografia partilhada pelo craque, o novo visual destaca-se de imediato e dá-lhe uma aparência bem diferente daquela a que habituou os fãs ao longo dos últimos anos.

A mudança surge numa altura particularmente marcante para Cristiano Ronaldo, que recentemente oficializou o casamento com Georgina Rodríguez. O casal deu o nó numa cerimónia privada e, desde então, tem estado no centro das atenções.

Como seria de esperar, o novo visual não passou despercebido nas redes sociais. A publicação rapidamente começou a gerar reações, com muitos seguidores a mostrarem-se surpreendidos com a escolha do internacional português.

O cabelo ruivo tornou-se, assim, o grande protagonista da nova fotografia de Cristiano Ronaldo e prova, mais uma vez, que o jogador não tem medo de arriscar quando se trata da sua imagem.

Veja a publicação.

 

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Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez irreconhecivel Casamento

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