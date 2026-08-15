O valor é astronómico! Georgina Rodríguez pode garantir uma fortuna caso se separe de Cristiano Ronaldo. Descubra a quantia

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A vida de luxo de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é conhecida de todos, mas há um alegado acordo financeiro que volta a despertar atenções. Em caso de uma eventual separação, a modelo espanhola poderá, segundo vários meios, ter direito a valores milionários.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram recentemente o casamento, mas as notícias sobre as condições financeiras que poderão estar previstas para uma eventual rutura continuam a circular. E, caso os valores avançados sejam verdadeiros, a empresária ficaria com uma verdadeira fortuna.

De acordo com informações divulgadas por meios de comunicação espanhóis e internacionais, o alegado acordo contemplaria uma prestação mensal de cerca de 121 mil dólares para Georgina Rodríguez. A este valor juntar-se-iam ainda imóveis avaliados em aproximadamente 5,6 milhões de dólares.

Mas as alegações não ficam por aqui. É também apontado um possível pagamento mensal vitalício na ordem dos 110 mil dólares, enquanto cerca de 500 mil dólares por mês poderiam ser destinados aos filhos do casal.

Entre os alegados benefícios estariam ainda cerca de dois milhões de dólares anuais destinados a assegurar o estilo de vida de Georgina, bem como dois automóveis de luxo, voos privados e duas viagens de férias por ano.

Feitas as contas, algumas publicações chegam a apontar para uma verba global próxima dos 50 milhões de dólares associada a uma eventual separação.

Um acordo que nunca foi confirmado

Apesar dos valores impressionantes que têm sido divulgados, existe uma questão fundamental: não há confirmação pública de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ou dos seus representantes sobre os termos deste alegado acordo.

A origem dos números também não é totalmente clara. Algumas versões apontam para um acordo estabelecido em 2017, depois do nascimento de Alana Martina, enquanto outras referem a existência de um possível acordo pré-nupcial sem apresentar qualquer documento que o comprove.

A alegada existência de uma prestação mensal atribuída a Georgina já tinha, aliás, sido noticiada anteriormente. Em 2021, o South China Morning Post avançou com a possibilidade de a espanhola receber cerca de 110 mil dólares por mês, embora também nessa altura não tenha sido apresentada documentação que comprovasse a informação.

Agora, depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terem oficializado a relação, as alegações sobre uma eventual proteção financeira voltam a ganhar força.

Ainda assim, os valores devem ser encarados com cautela. Sem confirmação oficial ou acesso ao alegado acordo, não é possível garantir que os montantes divulgados correspondam efetivamente às condições estabelecidas pelo casal.

Certo é que, caso estes números venham a revelar-se verdadeiros, Georgina Rodríguez teria assegurada uma vida de luxo mesmo perante uma eventual separação do craque português.

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Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Casamento Acordo milionário Divórcio

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