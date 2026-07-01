Mais simples do que nunca! Cristina Ferreira surge sem maquilhagem: «Viver sem medos, nem culpas»

Cristina Ferreira está a desfrutar de uns dias de férias em Bali, na Indonésia, e aproveitou o momento de tranquilidade para partilhar uma reflexão com os seguidores. Através da página da sua marca, Gira, a apresentadora publicou uma fotografia onde surge ao natural, sem maquilhagem, acompanhada de uma mensagem sobre criatividade, liberdade e o papel da mulher.

«Tenho um problema. É nas férias que penso mais. Parece um contrassenso mas é sempre a minha fase mais criativa, quando as ideias surgem e os novos projetos ganham caminho», começou por escrever.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI explicou que são precisamente as viagens e o contacto com outras culturas que alimentam a sua inspiração: «O mundo e a beleza inspiram-me. A diversidade e a diferença de culturas. O ser mulher em diferentes partes do globo. Os direitos mais de umas do que de outras. E, no fundo, desejarmos todas o mesmo.»

Cristina Ferreira concluiu a reflexão com uma mensagem de incentivo dirigida às mulheres: «Existirmos num espaço próprio, criado pelos nossos sonhos, sejam eles quais forem. Não se esqueçam de viver, viver sem medos, sem culpas, em liberdade.»

A publicação não passou despercebida e rapidamente reuniu centenas de reações, com muitos seguidores a elogiarem tanto a mensagem como o facto de a apresentadora se mostrar de forma completamente natural durante as férias paradisíacas em Bali.