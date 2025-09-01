Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

Cristina Ferreira já nos habituou a fazer receitas simples e saudáveis que a têm ajudado a estar em forma aos 47 anos. Agora, apresenta-nos mais uma alternativa prática, que demora menos de um minuto a ser feita.

A partilha foi feita nos stories do Instagram: «Treinei 45 minutos e agora o meu snack/jantar preferido», escreveu na legenda da imagem, onde se vê uma salada com pickles, atum e ovo cozido.

Um estilo de vida saudável e equilibrado é tudo o que queremos e precisamos para nos sentirmos melhor connosco e Cristina Ferreira aplica essa máxima melhor do que ninguém. A apresentadora tem apostado na melhoria dos seus hábitos alimentares e tem dado dicas úteis nesse sentido.

Aos 47 anos, Cristina Ferreira está na melhor fase da sua vida, a todos os níveis, e uma alimentação saudável e equilibrada contribui para isso.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja esta e outras receitas simples e saudáveis de Cristina Ferreira.