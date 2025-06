Cristina Ferreira esclarece: «Não posso compactuar...»

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais esta terça-feira, dia 3 de junho, para fazer um esclarecimento: «Não tenho por hábito comentar polémicas da internet, mas como não posso compactuar com a desinformação e a caça ao like, tenho de me manifestar», começou por referir.

«Ontem, na crónica criminal do programa, espaço que nos últimos anos muito tem contribuído para a informação, alerta e até mudança na justiça portuguesa, falámos, infelizmente, de mais uma mulher morta. Na sequência do debate falei dos tempos que correm e de como não podemos já confiar em ninguém», explicou Cristina Ferreira.

A apresentadora continuou: «O alerta tinha o propósito da defesa de cada um de nós em relação a desconhecidos ou relações abusivas e controladoras. A frase ‘pôs-se a jeito’ usada, no contexto, tinha tudo menos o propósito de culpabilizar a mulher, aliás o que se pretende é exatamente o contrário».

«Retirada do contexto, a frase, provocou uma avalanche de partilhas e discurso de ódio, que vão exatamente no sentido contrário daquilo que apregoam algumas das vozes que se manifestam no combate à violência. O apontar do dedo e a procura do erro no outro, de forma enviesada, não contribui para o para o combate, necessário e urgente, da violência doméstica», apontou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina Ferreira acrescentou: «Estimular discursos de ódio não favorecem uma sociedade melhor. A voz de cada um deve ser usada para a criação de empatia, discussão informada e alteração de comportamentos, que infelizmente me parecem viver um retrocesso».

«Posto isto, vou continuar, no espaço que tenho profissional, a usar a minha voz e a dos meus convidados, psicólogos, advogados e inspetores da polícia, para o alerta, a informação e divulgação de tudo o que nos pareça essencial para uma sociedade melhor. Trabalho que faço há 20 anos. É no amor que evoluímos. Nunca no ódio», concluiu a apresentadora.