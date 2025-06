Cristina Ferreira mostra-se com o filho recém-nascido

Cristina Ferreira partilhou esta quarta-feira uma fotografia inédita sua com o filho recém nascido, à saída do hospital e agitou as redes sociais.

A partilha foi feita na sequência do 17º aniversário do filho Tiago, que se assinala neste dia 4 de junho. «17 anos depois», escreveu Cristina na legenda da publicação, no Instagram, que recebeu milhares de comentários a parabenizar Tiago neste dia tão especial.

Nas stories da mesma rede social, a apresentadora voltou a partilhar a mesma imagem, mas com outra legenda, que mostra o amor incondicional que une mãe e filho: «17 anos de um filho maravilhoso», escreveu.

