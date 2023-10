Em Milão, Cristina Ferreira fica «encantada» com hotel onde está: «O hotel mais bonito do mundo»

Que arraso! Cristina Ferreira deslumbra com visual elegante

Cristina Ferreira: Mais um look que inspira milhões! Veja os detalhes da escolha da apresentadora para mais uma gala

Cristina Ferreira foi viajar com os amigos Catarina Duarte e Rúben Correia, na passada quarta-feira, 4 de outubro, para Itália.

Desde que chegou, a apresentadora tem partilhado vários registos do seu dia a dia com os seguidores. Após umas horas em Milão, foram para um hotel luxuoso, Passalacqua, que ocupa o primeiro lugar na lista dos melhores hotéis do mundo.

Foi através do Instagram que Cristina Ferreira partilhou alguns momentos que viveram até chegarem ao hotel, mostrando-se «sem palavras»: «Chegámos, e não foi fácil. Foi considerado recentemente, pela @condenasttraveller, o hotel mais bonito do mundo. E é. Mas não sei como fica depois da nossa passagem».

