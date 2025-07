Cristina Ferreira desaba em lágrimas em direto. E o motivo vai fazê-lo chorar também

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

Cristina Ferreira de mãos dadas com João Monteiro nos bastidores do Cristina Talks! Veja o momento de ternura

Cristina Ferreira viveu um momento emotivo esta manhã no programa «Dois às 10», da TVI. Tudo aconteceu na parte final de uma conversa com uma convidada, que tinha perdido a família em sete meses para o cancro. Mónica Ferreira contou a sua história e no fim fez um agradecimento especial a Cristina que a deixou em lágrimas.

«Gosto muito de si, foi graças a ir vê-la que ganhei coragem para fazer isto. Se eu não fosse ver a Cristina Talks com as minhas colegas (…) naquele dia eu fechei o último abraço que eu queria ter dado e eu consegui dar mentalmente à minha mãe, porque eu não tive tempo de me despedir dela», disse muito emocionada.

A convidada continuou sob o olhar emotivo da apresentadora: «Naquele dia, Cristina, eu agradeço-lhe até hoje, porque naquele dia consegui dar o abraço que me fazia falta e consegui dizer ‘sim, eu hoje vou à Cristina porque eu preciso de dizer que a vida continua e que nós é que temos que ter a força para que ela continue'».

Sem conseguir conter as lágrimas que lhe corriam no rosto, Cristina Ferreira levantou-se e deu um longo abraço a Mónica, dizendo apenas, muito emocionada: «Não sabia disso, obrigada».

Veja o momento em baixo: