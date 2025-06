De fazer crescer água na boca! Cristina Ferreira mostra o bolo de aniversário do filho... feito por alguém muito especial

Cristina Ferreira de mãos dadas com João Monteiro nos bastidores do Cristina Talks! Veja o momento de ternura

Tiago, o filho de Cristina Ferreira, completou 17 anos de vida no passado dia 4 de junho, mas só neste fim de semana é que a família celebrou com uma festa especial. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou o surpreendente bolo de aniversário que proporcionou ao jovem... e foi feito por alguém muito especial!

O bolo - carregadinho de chocolate - foi preparado por Marco Costa, conhecido pelos seus admiráveis dotes de pasteleiro. «Festa com bolo do Marco Costa. Sempre», escreveu Cristina Ferreira, na legenda da publicação que fez nas histórias do Instagram.

Veja aqui a imagem em questão:

De notar ainda que Tiago é fruto da relação que Cristina Ferreira teve com António Casinhas.

Juntos até no 'sofrimento': o momento icónico entre Cristina Ferreira e João Monteiro que está viral!

Cristina Ferreira partilhou um vídeo com o namorado, João Monteiro, em que os dois estão juntos a fazer pilates e o momento está a tornar-se viral nas redes sociais.

No vídeo - publicado nos stories do Instagram - é possível ver João Monteiro com uma expressão de sofrimento, enquanto tenta acompanhar os movimentos exigentes da prática de pilates. Cristina, por sua vez, mostra-se mais à vontade, habituada à prática.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu com humor: «O pilates ganhou um novo aluno. Para quem achava que não suava…».

A partilha - que está a tornar-se rapidamente viral - reforça não só a popularidade de Cristina Ferreira nas redes sociais, como também a curiosidade constante do público por tudo o que diz ou faz.

Mais uma vez, Cristina Ferreira prova que sabe como cativar o seu público — com autenticidade, sentido de humor e, desta vez, com uma dose extra de alongamentos.

