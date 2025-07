Cristina Ferreira partilha reflexão sobre o futuro e revela novidade: «A vida manifesta-se»

A praia escolhida por Cristina Ferreira é um paraíso para as celebridades internacionais: As imagens falam por si

Cristina Ferreira voltou a abrir o coração nas redes sociais e a partilhar com os seus seguidores o que tem sentido nos últimos tempos. Na tarde desta segunda-feira, 7 de julho, a apresentadora da TVI recorreu ao Instagram para refletir sobre a fase da vida em que se encontra — um momento marcado por certezas, mas também por muitas interrogações.

Na publicação, Cristina Ferreira reuniu várias imagens de momentos recentes, tanto ligados ao trabalho como ao lazer, e revelou que foi tocada pelas palavras de uma convidada do programa Dois às 10, emitido no dia anterior. Essa partilha, aparentemente simples, acabou por despertar algo mais profundo.

“O meio da idade traz certezas mas também tantas interrogações. Nunca, como nos últimos tempos, tenho pensado no que quero, no que ainda desejo, no que me apetece cumprir. E é nesses dias que a vida sempre se manifesta. Sempre”, escreveu.

A apresentadora de televisão confessou que nem sempre sente estar no lugar certo, mas que, de alguma forma, o caminho acaba por se alinhar — e até confessou que teve uma nova ideia, nascida de uma simples chamada ao final do dia.

“TIVE UMA IDEIA (lembram-se da última talks? 😍). E a vida segue, com um entusiasmo quase infantil de quem sabe que é para continuar.”

Com a franqueza que a caracteriza, Cristina Ferreira partilhou que teve um dia repleto de tarefas, mas que conseguiu cumprir tudo — e, mais importante, reencontrar a energia que lhe andava a faltar. Sublinhou ainda o carinho que continua a receber do público, nomeadamente pelas palestras motivacionais que fez pelo país e que continuam a gerar testemunhos inspiradores.

No final do desabafo, Cristina Ferreira brindou os seguidores com um retrato bonito da sua chegada a casa:

“A minha mãe estava a pintar os muros, o meu pai a arranjar um tractor, o meu tio acenou-me ao longe e está tudo certo. Tenho mesmo muita sorte. E muitas interrogações 😉 Como é que têm andado?”

A publicação recebeu rapidamente milhares de gostos e comentários — muitos a agradecer a sinceridade da apresentadora e a identificarem-se com esse equilíbrio entre a gratidão e a dúvida que acompanha tantas pessoas na fase adulta.