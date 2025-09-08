Prestes a completar 48 anos, Cristina Ferreira revela o que lhe disse o namorado João Monteiro

✨ Cristina Ferreira pronta para celebrar o aniversário ao lado de João Monteiro.



A apresentadora prepara-se para soprar as velas esta terça-feira, 9 de setembro. Nas redes sociais, Cristina Ferreira, de 47 anos, partilhou imagens do look escolhido para a ocasião e uma reflexão divertida sobre o momento. A marca é sua: Casiraghi Forever. Veja as imagens do vestido na galeria que preparámos para si.

«À meia noite entramos no dia 9 de setembro mas, a minha mãe diz que nasci às 8h da manhã, só a partir daí é que conta. Eu, pelo sim pelo não, já me vesti a rigor», escreveu.

Com a habitual boa disposição, revelou também uma conversa em tom cúmplice com João Monteiro: “Tu gostas mesmo de fazer anos”, disse-lhe o namorado, de 31 anos. E a resposta foi clara: “Desde sempre. Celebrar a vida.” Veja aqui a partilha.

A apresentadora vai passar o seu aniversário num verdadeiro paraíso. Viajou até às Baleares, em Espanha, mais especificamente até Formentera, para entrar nos 48 anos da melhor forma possível.

A revelação foi feita pela própria. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de imagens daquele paraíso, com águas cristalinas.

Cristina Ferreira vai de férias muito bem acompanhada e os fãs reagem

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e pelo melhor amigo, Rubinho Correia, que também são protagonistas nas fotografias que partilhou. O destino fica a menos de duas horas de avião de Lisboa.