Cristina Ferreira chegou aos 48. Mas a mensagem vai para uma das pessoas mais importantes da sua vida

Cristina Ferreira celebra 48 anos esta terça-feira, dia 9 de setembro e não deixou passar a data branco. Mas ao contrário do que se poderia esperar, a mensagem não foi sobre si, mas sim sobre a sua mãe.

«Mãe, já passa das 8h 🎉. 48 ❤️», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI, numa publicação na sua página de Instagram, referindo-se ao que a mãe sempre lhe diz, que nasceu às 8h da manhã e só depois dessa hora é que lhe dá os parabéns.

Na caixa de comentários são várias as mensagens de felicitações para Cristina Ferreira, não só de seguidores anónimos, mas também de caras bem conhecidas do público, nomeadamente Marco Costa, Sara Prata, Ana Guiomar ou Catarina Gouveia.

Meia-noite com elegância máxima

A apresentadora preparou-se para soprar as velas à meia-noite deste dia 9 de setembro, Nas redes sociais, Cristina Ferreira, partilhou imagens do look escolhido para a ocasião e uma reflexão divertida sobre o momento. A marca é sua: Casiraghi Forever. Veja as imagens do vestido na galeria que preparámos para si.

«À meia noite entramos no dia 9 de setembro mas, a minha mãe diz que nasci às 8h da manhã, só a partir daí é que conta. Eu, pelo sim pelo não, já me vesti a rigor», escreveu.

Com a habitual boa disposição, revelou também uma conversa em tom cúmplice com João Monteiro: “Tu gostas mesmo de fazer anos”, disse-lhe o namorado, de 31 anos. E a resposta foi clara: “Desde sempre. Celebrar a vida.” Veja aqui a partilha.

A apresentadora passa o seu aniversário num verdadeiro paraíso. Viajou até às Baleares, em Espanha, mais especificamente até Formentera, para entrar nos 48 anos da melhor forma possível.

A revelação foi feita pela própria. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de imagens daquele paraíso, com águas cristalinas, que também pode ver na mesma galeria.