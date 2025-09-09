Em dia de aniversário, Cristina Ferreira recebe surpresa no aeroporto. Com direito a ramo de flores

Cristina Ferreira celebra 48 anos esta terça-feira, dia 9 de setembro, e já está de regresso a Portugal após uma viagem a Ibiza e Formentera. Na chegada ao aeroporto, a apresentadora tinha uma surpresa especial à sua espera.

Nos stories do Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI mostrou-se com a amiga de longa data, Catarina Duarte, que era para ter ido consigo na viagem, mas não conseguiu.

«E quando cheguei a Catarina apareceu de surpresa. Devido a um compromisso não conseguiu ir, mas estamos sempre juntas», lê-se na legenda da fotografia em que as duas surgem juntas.

Depois, Cristina Ferreira mostrou um ramo de flores roxas, com a legenda: «Família amor e amizade». Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como Cristina Ferreira entrou nos 48.