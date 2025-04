A companhia secreta da viagem de Cristina Ferreira e João Monteiro

Cristina Ferreira está a viver uma viagem inesquecível em África.

A apresentadora conta com a companhia do namorado, João Monteiro e não só.

Cristina Ferreira está a viver uma experiência única em África e, como sempre, tem partilhado com os seus seguidores cada momento desta viagem. Acompanhada pelo namorado, João Monteiro, a apresentadora de 47 anos também revelou, de forma subtil, que há uma terceira companhia nesta aventura: o seu filho Tiago.

Num dos seus stories no Instagram, Cristina fez referência ao filho, partilhando um momento de refeição. “O Tiago é que sabe escolher”, escreveu simplesmente com um toque de humor, deixando uma pista que o seu filho está a aproveitar as férias da Páscoa na Tanzânia com a mãe.

Embora Cristina tenha sempre sido discreta em relação à sua vida pessoal, os seus seguidores têm ficado encantados com as imagens e relatos que partilha sobre a viagem. A cada post, a apresentadora transmite o seu deslumbramento pela paisagem africana e a conexão com a natureza, com uma narrativa que tem tocado o coração de quem a segue.

Os fãs têm elogiado a forma como ela descreve a viagem, com comentários como: "África minha ❤️ saudades do cheiro, do silêncio, se tudo... depois de se viver ou de se conhecer África, nunca mais se esquece ❤️". Outros destacam a beleza da sua escrita: "A sua narrativa, de tão ilustrativa do lugar e das pessoas, soa como poesia. Tem um dom muito certeiro de reportar e nos fazer sentir os lugares, as gentes, os cheiros, os sons. Agradada 👏👏👏👏".

Além disso, não faltaram palavras de carinho de quem se sente ligado a África: “África minha! 💛 A terra mãe 🤗 Simplesmente maravilhoso!”

