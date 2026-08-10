Há um alimento que deve ser consumido com moderação. Cristina Ferreira alerta e os especialistas explicam: «O organismo não aceita bem»

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Cristina Ferreira revela alimento que o organismo não tolera. Afinal, pode fazer mal?

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram, na tarde deste domingo, 9 de agosto, para partilhar com os seguidores um momento simples do seu dia a dia.

A apresentadora mostrou o lanche que tinha preparado, composto por três ovos cozidos e meio abacate, mas acabou por revelar uma curiosidade relacionada com um dos alimentos que mais gosta.

«Adoro abacate, mas o meu organismo não o aceita bem», contou Cristina Ferreira na legenda da publicação.

Apesar de não abdicar completamente do alimento, a apresentadora explicou que só pode comê-lo «de vez em quando». Uma situação que a levou ainda a deixar uma pequena reflexão com os seguidores.

«Nem tudo o que é bom nos faz bem», escreveu Cristina Ferreira.

Como afima a CUF, "o abacate deve ser consumido com moderação. Embora seja rico em gorduras monoinsaturadas benéficas para o coração e fibras que dão saciedade, é um fruto muito calórico e denso em gordura, o que exige controlo das porções no dia a dia"

A partilha acabou, assim, por ser mais do que uma simples fotografia do lanche, mostrando também um pouco dos hábitos e das particularidades do dia a dia da apresentadora.

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