O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Cristina Ferreira foi um dos rostos presentes num evento de luxo no JNcQUOI e não passou despercebida com o visual escolhido para a ocasião.

A apresentadora surgiu com um elegante vestido branco, com vários bordados, da Zimmerman, uma marca australiana que já conquistou um lugar especial no seu guarda-roupa. Cristina Ferreira revelou, aliás, que esta é «uma das minhas marcas favoritas», deixando uma verdadeira inspiração para quem já está a pensar nos looks de verão. Apesar de algumas peças da Zimmerman poderem chegar a valores na ordem dos três mil euros, a apresentadora fez questão de esclarecer que o vestido que estava a usar é antigo. Ainda assim, o look serviu para dar uma dica aos seguidores. Para Cristina Ferreira, esta é uma marca a ter em conta quando o objetivo é encontrar «vestidos lindos» para usar durante o verão. Com um modelo branco, leve e cheio de detalhes, a apresentadora voltou assim a mostrar o seu lado mais ligado à moda e a provar que, mesmo com peças de outras coleções, é possível criar um visual de destaque.

Há um alimento que deve ser consumido com moderação. Cristina Ferreira alerta e os especialistas explicam: «O organismo não aceita bem»

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram, na tarde deste domingo, 9 de agosto, para partilhar com os seguidores um momento simples do seu dia a dia.

A apresentadora mostrou o lanche que tinha preparado, composto por três ovos cozidos e meio abacate, mas acabou por revelar uma curiosidade relacionada com um dos alimentos que mais gosta.

«Adoro abacate, mas o meu organismo não o aceita bem», contou Cristina Ferreira na legenda da publicação.

Apesar de não abdicar completamente do alimento, a apresentadora explicou que só pode comê-lo «de vez em quando». Uma situação que a levou ainda a deixar uma pequena reflexão com os seguidores.

«Nem tudo o que é bom nos faz bem», escreveu Cristina Ferreira.

Como afima a CUF, "o abacate deve ser consumido com moderação. Embora seja rico em gorduras monoinsaturadas benéficas para o coração e fibras que dão saciedade, é um fruto muito calórico e denso em gordura, o que exige controlo das porções no dia a dia"

A partilha acabou, assim, por ser mais do que uma simples fotografia do lanche, mostrando também um pouco dos hábitos e das particularidades do dia a dia da apresentadora.