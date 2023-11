Em partilha emotiva, Cristina Ferreira revela: «Disse-me das coisas mais bonitas que ouvi»

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, recorreu às stories do Instagram para fazer uma partilha emotiva, sobre um senhor que a abordou na rua e lhe disse uma frase que não vai esquecer.

«'Você é de nós'. Um senhor hoje parou ao meu lado para me agradecer. Tinha uns 60 e tal anos. Disse-me das coisas mais bonitas que já ouvi. E seguimos. Cada um no seu caminho», escreveu a apresentadora.

A acompanhar o texto partilhado, está uma fotografia de Cristina Ferreira a preto e branco, tirada no dia em que recebeu o Prémio de excelência na categoria de gestores, atribuído pela Super Brands Portugal, na passada quarta-feira.

A esse propósito, Cristina Ferreira escreveu na altura no Instagram: «O reconhecimento profissional nesta categoria que tenho exercido em paralelo com o cargo de apresentadora deixa-me feliz e ciente da forma como me vêem depois destes quase 20 anos de percurso».

«A gestão pessoal, profissional, de equipas, marca, gestão televisiva e administração executiva tem-me permitido crescer num caminho que tenho feito sempre com o objetivo de, profissionalmente, me tornar melhor e mais eficaz, num respeito profundo por quem me acompanha», acrescentou.

Para concluir, a apresentadora deixou um agradecimento: Obrigada. O meu cumprimento especial aos outros dois nomeados com carreiras completamente distintas na área, Cláudia Azevedo e Paulo Macedo».