Cristina Ferreira fecha um ciclo, mas revela recomeço surpreendente: «Quis desde o início»

O passado sábado, 10 de maio, marcou o fim de um ciclo para Cristina Ferreira. A apresentadora protagonizou, em Guimarães, aquela que foi anunciada como a última edição das 'Cristina Talks', encerrando assim um capítulo marcante da sua vida. Um evento que, ao longo do tempo, conquistou milhares de participantes e se afirmou como um espaço de inspiração, empoderamento e partilha pessoal.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira tem vindo a partilhar registos deste momento especial, deixando no ar o simbolismo do encerramento desta jornada. Numa das imagens mais marcantes, vê-se a apresentadora no palco, com uma mensagem em destaque no ecrã: “Consultora Gira. Candidaturas em eusougira.com”. Uma pista clara de que, embora esta tenha sido a última 'Cristina Talks', um novo projeto está já em marcha.

Com a palavra “Juntas” e um coração roxo a rematar a publicação, Cristina Ferreira deixou claro que, apesar de encerrar o ciclo das Cristina Talks, continua empenhada em seguir caminho ao lado da sua comunidade de mulheres inspiradoras.

A despedida desta etapa não foi um ponto final, mas sim uma vírgula numa história em constante reinvenção. Cristina Ferreira volta a mostrar que não tem receio de fechar portas para abrir outras – com ainda mais propósito.