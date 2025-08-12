A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira decidiu dedicar algum do seu tempo livre a matar a curiosidade dos fãs. Nas redes sociais, a apresentadora esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores e acabou por confessar qual é a sua máxima de vida.

Um internauta perguntou a Cristina Ferreira qual é a frase que mais sentido faz na sua vida. «A vida é justa. No dia em que deixar de acreditar nisto, vai ser mais difícil. O que dás, recebes. Mesmo que demore», respondeu a comunicadora.

Pode ver aqui:

No seguimento das mesmas perguntas, outro seguidor questionou: «Porque mudou a sua alimentação? Parecia já ter uma alimentação saudável».

Cristina Ferreira não hesitou em justificar que, o facto de estar mais perto da menopausa, a fez perceber que tinha de ter mais cuidados. «Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação. Com a ajuda das gomas, consegui ir reduzindo o apetite e retirar açúcar, leite e pão (não totalmente). Também intensifiquei a musculação. E faz toda a diferença», disse.

Veja aqui: