18:53
03:36

18:44
05:07

18:35
04:39

18:27
02:58

18:22
04:52

18:16
03:58

18:10
05:18

18:03
03:30

18:01
04:46

17:34
Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

17:18
07:30

16:42
04:22

16:34
14:04

16:34
Afinal o triângulo é real: Daniela Santos confirma envolvimento romântico com Afonso Leitão

16:19
Sem rodeios, Daniela Santos expõe toda a verdade sobre Afonso Leitão

16:09
02:25

15:50
13:41

15:43
11:44

15:25
01:57

15:25
Bruno de Carvalho quebra o silêncio após expulsão. Já se sabe quando vai falar

15:05
01:36

14:49
08:14

14:48
05:59

14:46
02:02

14:46
04:30

Acompanhe ao minuto

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

  Big Brother
  • Há 1h e 7min
A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida - Big Brother

Cristina Ferreira contou aos fãs qual é a sua grande máxima de vida.

Cristina Ferreira decidiu dedicar algum do seu tempo livre a matar a curiosidade dos fãs. Nas redes sociais, a apresentadora esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores e acabou por confessar qual é a sua máxima de vida.

Um internauta perguntou a Cristina Ferreira qual é a frase que mais sentido faz na sua vida. «A vida é justa. No dia em que deixar de acreditar nisto, vai ser mais difícil. O que dás, recebes. Mesmo que demore», respondeu a comunicadora.

Pode ver aqui: 

 

No seguimento das mesmas perguntas, outro seguidor questionou: «Porque mudou a sua alimentação? Parecia já ter uma alimentação saudável».

Cristina Ferreira não hesitou em justificar que, o facto de estar mais perto da menopausa, a fez perceber que tinha de ter mais cuidados. «Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação. Com a ajuda das gomas, consegui ir reduzindo o apetite e retirar açúcar, leite e pão (não totalmente). Também intensifiquei a musculação. E faz toda a diferença», disse.

Veja aqui: 

Cristina Ferreira

