Cristina Ferreira entraria num reality show? Apresentadora confessa: «Não sei se eu ia ser uma planta ou se ia ser uma Catarina Miranda...»

Secret Story: A Voz está de regresso e deixa aviso: «O dia da estreia é no próximo domingo, até lá nada deve ser revelado!»

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Momentos antes de serem reveladas todas as novidades a estação da TVI, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foram abordados pelo apresentador João Montez onde falaram sobre a grande estreia do Secret Story, que é já no próximo domingo, 15 de setembro.

Questionado por João Montez, Cláudio Ramos garantiu que voltaria a entrar num reality show: «Juro que voltaria a entrar num reality se não tivesse uma filha».

Cristina Ferreira também surpreendeu com a sua resposta: «Eu juro que entraria se não fosse diretora desta estação. Eu adorava perceber como é que eu me comportaria dentro de uma casa. Eu não sei se eu ia ser uma planta ou se ia ser uma Catarina Miranda».

«Qual seria o papel do Cláudio, um Cláudio de 2024?», questionou João Montez. Cláudio Ramos confessou: «Não me consigo segurar muito…».

Tudo o que se sabe da nova edição da Casa dos Segredos

Cristina Ferreira é a anfitriã desta edição, que promete muitos mistérios e surpresas.

Os concorrentes têm como objetivo adivinhar os segredos uns dos outros e esconder o seu. Quanto mais segredos acertam, mais dinheiro conquistam.

Prémio final

«As câmaras já estão ligadas e os concorrentes já estão a ser selecionados, através de testes muito rigorosos. Só tem de ir a TVI.pt e inscrever-se e habilitar-se a ganhar 100 mil euros», desvendou Cristina Ferreia num vídeo promocional.

Apresentadores e comentadores

Estão também de regresso os programas diários que vão acompanhar tudo o que acontece na casa mais vigiada do país.

Alice Alves volta a assumir o comando do "Última Hora", às 18h00, Maria Botelho Moniz apresenta o "Diário", às 19h00 e Marta Cardoso estará ao comando do "Extra" a partir da meia-noite. O "Especial" de sábado vai ser apresentado por Iva Domingues.

Para discutir todos os temas, o painel de comentadores conta com nomes já bem conhecidos do público: Teresa Silva, Diana Lopes, Cinha Jardim, Márcia Soares, Joana Sobral, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Pedro Crispim, Zé Lopes, Flávio Furtado e Francisco Monteiro. Os comentadores prometem não deixar nada por dizer!

Comentadores nas galas

As galas serão conduzidas por Cristina Ferreira… que não estará sozinha! Bruna Gomes e Flávio Furtado juntam-se para comentar tudo nas galas!

A dupla de comentadores está de volta e promete não deixar nada por dizer.