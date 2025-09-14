Ao Minuto

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

18:19
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar» - Big Brother
02:13

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

18:14
«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes - Big Brother
03:27

«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes

18:14
Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa» - Big Brother
03:27

Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa»

18:05
Tensão continua cá fora. Viriato e Afonso em novo despique: «Cala-te e está calado!» - Big Brother
01:07

Tensão continua cá fora. Viriato e Afonso em novo despique: «Cala-te e está calado!»

18:00
Viriato diz na cara de Catarina que ela teve soberba: «pagaste por isso» - Big Brother
03:49

Viriato diz na cara de Catarina que ela teve soberba: «pagaste por isso»

18:00
Miranda de unhas afiadas contra Viriato: «se quiserem mais circo, têm de pagar ao palhaço» - Big Brother
01:18

Miranda de unhas afiadas contra Viriato: «se quiserem mais circo, têm de pagar ao palhaço»

17:53
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica - Big Brother
02:35

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

17:53
«Pouca gente faz o que eu faço hoje em televisão»: Miranda orgulhosa do seu percurso - Big Brother
00:54

«Pouca gente faz o que eu faço hoje em televisão»: Miranda orgulhosa do seu percurso

17:53
Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro» - Big Brother
02:35

Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro»

Acompanhe ao minuto

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

  • Secret Story
  • Há 29 min
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

A apresentadora revelou o seu maior segredo, que é surpreendente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira prepara-se para abraçar mais um desafio profissional: a apresentação da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que estreia este domingo, dia 14 de setembro, na TVI. 

A poucas horas disso acontecer, a diretora de entretenimento e ficção do canal de Queluz de Baixo, revelou «o maior segredo» da sua vida, que o vai surpreender por ser tão simples, mas carregado de significado. 

«O meu maior segredo», escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma storie, que partilhou na sua página de Instagram, onde mostra a praia da Ericeira, o seu refúgio, perto de onde mora, na Malveira. 

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre a nova edição:

Data da estreia: 14 de setembro, domingo

Apresentação: Cristina Ferreira nas galas de domingo

Prémio: 250 mil euros, o maior de sempre

Casa: cenários renovados e espaços inéditos - Sala de Confrontos; Um recanto no jardim especial 

Concorrentes: fortes, ambiciosos e determinados

Segredos: Inconfessáveis e inesperados

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Prepare-se para mergulhar num jogo onde só os mais fortes resistem. Uma nova era do Secret Story começa agora e nada será como antes!

 

 

 

Temas: Cristina Ferreira

Relacionados

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

Fora da Casa

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ontem às 20:35

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Ontem às 20:15

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

Ontem às 17:32

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocam hoje alianças: e estas são as imagens da festa pré-casamento

Ontem às 17:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Ontem às 15:38

Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

Ontem às 14:29
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Ontem às 19:54

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Ontem às 01:07

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Ontem às 16:23
Ver Mais

Notícias

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Há 29 min

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ontem às 20:35

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Ontem às 20:15

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

Ontem às 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Ontem às 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Ontem às 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Ontem às 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

12 set, 22:01
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Horas após vencer o "Big Brother Verão", Jéssica Vieira recebe convite de ex-concorrente... e pode sair de Portugal!

Há 28 min

Vestida de preto, Kina expulsa "energias negativas", divide opiniões e reage: "Frustrada"

Há 1h e 7min

Foi dia de casamento para a filha de Mário Jardel e Karen Gaidão!

Hoje às 12:51

Após gala do "Big Brother Verão", "houve vários beijos" entre Afonso Leitão e Catarina Miranda!

Hoje às 11:09

"Parece que não é deste mundo": em saída à noite, Hugo Andrade beija ex-concorrente do "Big Brother"!

Hoje às 09:59
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

Ontem às 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

Ontem às 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

Ontem às 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Ontem às 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais