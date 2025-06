Cristina Ferreira regressa a Portugal mais cedo do que o previsto. E o motivo é surpreendente

As primeiras imagens de Cristina Ferreira no Japão. E há revelações que o vão surpreender…

Cristina Ferreira esteve de viagem ao Japão na última semana e regressou mais cedo do que o esperado, por um motivo inédito e verdadeiramente surpreendente.

A revelação foi feita esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI. «É muito longe, confesso que pela primeira vez na vida senti-me muito longe de casa. E depois a história da guerra e tudo aquilo estava a fazer-me confusão à minha cabeça, vir ter com o meu irmão», começou por referir Cristina Ferreira.

Depois, Claudio Ramos acrescentou: «Veio mais cedo». E Cristina completou: «Um dia, era só para estar aqui na quinta-feira. Para o meu irmão não ficar sozinho e triste. E não avisei, só à noite é que eles souberam que eu vinha», rematou.

Veja o vídeo em baixo:

De recordar que a viagem de Cristina Ferreira ao Japão - que contou com a companhia do namorado, João Monteiro - terá começado em Osaka, com passagem por Kyoto e depois por Tóquio.

