Cristina Ferreira partilha detalhes de jantar especial: «Acabámos a noite a…»

Cristina Ferreira esteve de férias em Ibiza com alguns amigos há umas semanas e agora reencontraram-se para jantar e recordar os bons momentos.

Numa partilha feita na sua página de Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou detalhes do jantar e fez uma bonita declaração à amizade que se firmou naqueles dias.

«Que noite bonita. Era só um jantar depois de Ibiza. Eu decidi guardar num álbum para cada um as memórias daqueles dias», começou por escrever a apresentadora.

Cristina Ferreira continuou: «Fomos ao bingo e ficámos na mesa da Isabel que vende bolas de Berlim na Caparica. Gastámos 5 euros cada um».

«Acabámos a noite a trocar mensagens com o rorré, o nosso marinheiro que é das pessoas mais bonitas que conheci nos últimos tempos. Vem a Lisboa um dia destes com a namorada. Temos saudades. Não temos muita sorte ao jogo. Mas temos tanta no amor», rematou.