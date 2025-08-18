“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

É um destino que "parece saído de um filme", mas é real e bem português. Fica no Algarve, mais concretamente na Praia Verde, em Castro Marim e foi a escolha de Cristina Ferreira para desfrutar de uns dia de descanso, na companhia do namorado, João Monteiro,.

"É talvez o meu lugar favorito do Algarve. Uma das experiências do @verdelagoresort é este passeio na ria. O pôr do sol é indescritível. A vida das ilhas parece saída de filme. E o silêncio. A paz.✨", escreveu na sua página de Instagram, onde partilhou várias fotografias do local.

Numa outra partilha, Cristina Ferreira acrescentou: "Um paraíso a sul, na praia mais incrível do Algarve. Já quase na fronteira com Espanha percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos. Difícil é sair daqui. O hotel tem uma aura especial, com muitas famílias e crianças em liberdade", sublinhou.

A diretora de entretnimento e ficção da TVI continuou: "Passadiços que permitem caminhadas, como gosto, e uma praia de perder de vista com água quente e limpa".

"Foi através da minha vizinha de fim de semana @categouveia que conheci o espaço e que me disse 'vais sentir a paz do local'. E senti. Também porque os que aqui trabalham são genuinamente amáveis", explicou.

Cristina Ferreira rematou com um agradecimento: "Um beijinho especial à Bárbara que foi de um carinho tremendo. E à Joana. E a todos. Quero muito voltar. Portugal é incrível. E a praia verde é o paraíso".

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da viagem de Cristina Ferreira ao Algarve.