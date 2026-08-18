Cristina Ferreira surpreende ao revelar o que lhe aconteceu esta manhã: «Não me apetecia nada»
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Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre aqueles dias em que falta energia e vontade para fazer seja o que for. A apresentadora confessou que acordou sem vontade de sair de casa, mas acabou por ter um dia «bom, produtivo e tranquilo».
Cristina Ferreira decidiu partilhar um desabafo sincero com os seguidores e falar sobre aqueles dias em que nem sempre existe a mesma energia ou disposição.
A apresentadora começou por revelar que esta terça-feira foi um desses dias. «Hoje foi um dia que começou sem energia. Acordei e não me apetecia nada», contou.
Perante a falta de vontade, Cristina Ferreira confessou que só lhe apetecia ficar em casa. «Queria só ficar a olhar para o teto», escreveu.
Ainda assim, decidiu contrariar essa vontade e avançar com o dia. E acabou por ser surpreendida pelo resultado.
«Mas como não havia hipótese lá fui eu e acabou por ser um dia bom, produtivo e tranquilo», revelou.
A apresentadora aproveitou depois o momento para deixar uma reflexão sobre a importância de continuar, mesmo quando não estamos no nosso melhor: «Isto só para dizer que não apetece sempre, que não estou sempre com a energia certa mas o importante é ir», afirmou.
Cristina Ferreira terminou com uma nota positiva, lembrando que, por vezes, aquilo que esperamos de determinado dia pode acabar por ser completamente diferente.
«Às vezes temos surpresas», concluiu.