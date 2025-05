O segredo para estar em forma. Este é o detox de Cristina Ferreira: três ingredientes e muitos benefícios

Cristina Ferreira revela o sumo detox que faz parte da sua rotina saudável

Conhecida por adotar um estilo de vida equilibrado, Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores uma das suas rotinas de bem-estar. A apresentadora, que frequentemente dá dicas de alimentação saudável nas redes sociais, revelou agora o sumo detox que costuma incluir no seu dia a dia.

A combinação escolhida é simples, mas cheia de benefícios: aipo, pepino e maçã. Este tipo de sumo é conhecido por ajudar na digestão, desintoxicar o organismo e hidratar, sendo uma excelente opção para começar o dia com energia.

A partilha foi feita nas stories do Instagram, onde Cristina mostrou os ingredientes e incentivou os fãs a cuidarem da saúde. A apresentadora tem vindo a reforçar a importância de manter hábitos alimentares saudáveis, sem fundamentalismos, mas com escolhas conscientes e equilibradas.

Cristina Ferreira partilha diariamente os três pilares do seu estilo de vida saudável.

Cristina Ferreira, de 47 anos, diretora de entretenimento e ficção da TVI, revelou o que faz para manter um estilo de vida saudável e cumprir o seu objetivo de «estar incrível» aos 50 anos e as dicas vão surpreendê-lo. A base da empresária tem 3 regras fundamentais: o treino, a alimentação e os suplementos da marca «Eu sou Gira».

A apresentadora continua a ser uma das figuras mais influentes da televisão portuguesa. Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e empresária, revelou recentemente as estratégias que tem adotado para manter um estilo de vida saudável e alcançar o seu objetivo pessoal de “estar incrível” aos 50 anos.

De forma clara, Cristina Ferreira partilha a sua rotina nas redes sociais e todos os segredos: o treino físico, a alimentação equilibrada e a toma de suplementos, em particular os da marca «Eu sou Gira», da qual é fundadora.

A suplementação...

Cristina Ferreira lançou um novo negócio no dia 6 de fevereiro: a sua nova marca 'Eu sou Gira'. Entre a venda de vibradores líquidos e da icónica bruma íntima - o Pipy - a apresentadora continua a surpreender com novidades. A mais recente de todas tem que ver com o bem-estar físico e psicológico das mulheres, facilitado com a ingestão de suplementos naturais. Entre eles destaca-se o «barriga zero», quer promete reduzir o inchaço abdominal.

*Todos os suplementos devem ser consumidos a par de um estilo de vida saudável e equilibrado.

A nível de suplementos, pode encontrar à venda no site:

1. O Woman Power: «Woman Power é uma fórmula exclusiva desenvolvida em laboratório, criada a pensar em mulheres adultas que precisam de assegurar as vitaminas e os minerais essenciais à sua vida activa.Este suplemento alimentar é recomendado para: alívio do stress, redução do cansaço e fadiga para que possas aproveitar o seu dia ao máximo e dizer " ninguém me agarra"».

2. O Power Fit: «Power Fit é um suplemento alimentar com uma fórmula exclusiva desenvolvida com ingredientes para ajudar na perda de peso. Contém vinagre de cidra que com as suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudam a melhorar a digestão e a prevenir a acumulação de gordura no organismo».

3. O Barriga Zero: «Barriga Zero é um suplemento alimentar com uma fórmula exclusiva desenvolvida com ingredientes que ajudam a reduzir o inchaço abdominal e a promover o bem-estar digestivo de forma prática. Contém Inulina uma fibra prebiótica que melhora o trânsito intestinal e Weizmannia Coagulans BC99 com 2,5 biliões de bactérias benéficas, que potenciadas com o Vinagre de Maçã ajudam na digestão, ao mesmo tempo que contribuem para o normal funcionamento do metabolismo. A Vitamina C com a sua acção antioxidante fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de todos os ingredientes presentes)».

4. O Power Collagen: «Power Collagen é um suplemento alimentar exclusivo desenvolvido em laboratório com ingredientes com propriedades antioxidantes, com Vitamina C, como a acerola e a beterraba que, em conjunto com a Papaína e a Bromelaína, potenciam a absorção do Colagénio e Ácido Hialurónico por forma a promover o bem estar da pele, ossos e cartilagens».

Os treinos...

O treino regular ocupa um lugar central no seu dia-a-dia, funcionando como um elemento essencial para o equilíbrio físico e mental.

No Instagram, a apresentadora de 47 anos, escreveu: «Tenho cada vez mais consciência do meu corpo e das mudanças que os 40 trouxeram. Tenho lido muito sobre o assunto, faço muitas perguntas aos laboratórios com os quais trabalhamos na GIRA e, a conclusão é sabida: alimentação, exercício e suplementação».

«Acordo às 6h para treinar (apetecia-me ficar na cama mas a cama não ganha esta batalha) , vou ao Pilates , tenho aumentado a exigência, com mais peso e mais musculação. Sei que preciso ainda mais mas a minha frase de sempre: não nasci para sofrer às vezes tem mais força», acrescentou a apresentadora.

Cristina Ferreira continuou a revelar os seus hábitos saudáveis: «Tenho incluído mais proteína nas refeições e obrigo-me a beber água mais vezes e logo ao acordar. A retenção na minha vida é real. Tudo é uma questão de hábito e vou mudando os meus».

«Aos 50 vou estar incrível ( escrevi isto na minha mente há muito tempo) . Foco e persistência. Só assim se consegue. Podia era ser mais fácil», afirmou, concluindo com uma questão para o público: «Quem por aqui anda nos quarenta levanta o braço. #aos50somostodasjlo».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de receitas saudáveis de Cristina Ferreira.