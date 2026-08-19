Presente de convidado surpreende Cristina Ferreira no “Dois às 10”: «Isto não devia ter aparecido aqui

Cristina Ferreira foi surpreendida por um dos convidados do “Dois às 10” com uma caixa recheada de bolos de pastelaria e não resistiu a mostrar o presente aos seguidores.

A apresentadora partilhou nas redes sociais uma fotografia da caixa, onde era possível ver várias especialidades, entre elas bolo de arroz, guardanapo, mil-folhas, entre outros doces.

Na publicação, Cristina Ferreira brincou com a situação e revelou a origem do presente: «Isto não devia ter aparecido aqui. Um dos convidados do programa acabou de nos oferecer esta caixa. O guardanapo é um bolo de infância», escreveu a apresentadora.

A oferta acabou assim por conquistar um lugar nas redes sociais de Cristina Ferreira, que mostrou aos seguidores os doces recebidos durante mais uma emissão do programa da TVI.