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Presente de convidado surpreende Cristina Ferreira no “Dois às 10”: «Isto não devia ter aparecido aqui

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Presente de convidado surpreende Cristina Ferreira no “Dois às 10”: «Isto não devia ter aparecido aqui - Big Brother
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Por esta ninguém esperava. Cristina Ferreira mostra presente inesperado que recebeu no “Dois às 10”.

Cristina Ferreira foi surpreendida por um dos convidados do “Dois às 10” com uma caixa recheada de bolos de pastelaria e não resistiu a mostrar o presente aos seguidores.

A apresentadora partilhou nas redes sociais uma fotografia da caixa, onde era possível ver várias especialidades, entre elas bolo de arroz, guardanapo, mil-folhas, entre outros doces.

Na publicação, Cristina Ferreira brincou com a situação e revelou a origem do presente: «Isto não devia ter aparecido aqui. Um dos convidados do programa acabou de nos oferecer esta caixa. O guardanapo é um bolo de infância», escreveu a apresentadora.

A oferta acabou assim por conquistar um lugar nas redes sociais de Cristina Ferreira, que mostrou aos seguidores os doces recebidos durante mais uma emissão do programa da TVI.

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Temas: Cristina Ferreira

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