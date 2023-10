O que faz Cristina Ferreira após ir buscar o filho ao futebol? Veja a partilha inédita!

Cristina Ferreira deslumbra em casamento especial. Veja a partilha rara das fotos do grande dia

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para fazer uma partilha inédita do que fez depois de ir buscar o filho, Tiago Casinhas, ao futebol.

Nas stories da sua página de Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI mostrou-se no carro a comer uma refeição de uma conhecida cadeia de fast food.

«Quando vais buscar o teu filho ao futebol...», escreveu Cristina Ferreira na legenda da imagem, numa partilha rara da sua vida fora dos holofotes da televisão.

De recordar que Tiago, atualmente com 15 anos, é fruto da relação já terminada de Cristina Ferreira com António Casinhas.

Numa recente entrevista intimista no programa «Conta-me» da TVI, a apresentadora aproveitou para fazer um agradecimento especial ao pai do filho, com quem sempre fez questão de manter uma boa relação, mesmo após a separação.

«O meu filho estava todos os dias com o pai e eu tenho de fazer aqui este agradecimento ao Casinhas porque para mim foi a atitude mais generosa que ele teve para comigo, que foi deixar que o meu filho dormisse todos os dias comigo e ele perdeu com isto, eu sei que ele perdeu muito», sublinhou.

Cristina Ferreira acrescentou: «Ele tomou essa decisão e disse ‘nós vamo-nos separar e eu sei que é melhor para ti e para o Tiago que ele fique todos os dias numa casa contigo eu só gostava de poder estar com ele todos os dias.’ E esse foi o nosso entendimento».

A apresentadora falou do ex-companheiro com muito carinho e confessou: «O Casinhas vai ser amor para toda a vida tenho a certeza profunda disso, eu não vou nunca deixar de o amar (...) Foi um grande amor da minha vida».