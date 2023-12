Diário Especial: Uma salvação, confissões e imagens polémicas! Saiba tudo o que aconteceu

Cristina Ferreira «abre o coração» com Jéssica! Ouça as palavras carinhosas

Cristina Ferreira apresentou mais um Diário especial do Big Brother, esta terça-feira, dia 19 de dezembro. O programa contou com uma salvação, mas também com imagens inéditas dos concorrentes.

Durante o Diário, assistimos a imagens polémicas em relação a Francisco Monteiro se ter recusado a ajudar nas tarefas da Cozinha. Assista aqui:

Já no confessionário, Cristina Ferreira quis dar uma palavra amiga e carinhosa a Jéssica Galhofas que tem estado a passar por um período difícil devido à saída de Francisco Vale no passado domingo:

Márcia e Francisco Monteiro têm sido a montanha-russa de emoções na casa. Desde discussões e aproximações carinhosas, Cristina Ferreira decidiu «confrontar» o «casal», pedindo que olhassem olhos nos olhos um do outro e admitissem tudo o que sente um pelo outro. Veja aqui:

Já no final do Diário, ficamos a saber quem foi o concorrente que se juntou aos finalistas desta edição do Big Brother: Hugo Andrade foi o concorrente salvo com uma percentagem de 52%. Veja aqui a reação: