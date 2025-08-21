Kim Kardashian imitou Cristina Ferreira? Apresentadora reage: «Não pode ver nada»

Cristina Ferreira já nos habituou a ter um grande sentido de humor e desta vez não foi diferente. A diretora de entrenimento e ficção da TVI fez uma limpeza de pele e brincou com a situação, dando a entender que a americana Kim Kardashian a imitou.

Nos stories do Instagram, Cristina Ferreira mostrou-se num centro de estética a fazer o procedimento: «Uma limpeza de pele com esfoliação e hidratação, que dá luminosidade à pele e ajuda a nível muscular para firmeza», explicou.

«Adorei. A sensação na parte muscular é maravilhosa. Temos mesmo a sensação de lifting e de cuidado. Já marquei a próxima. Acabou a preguiça. Durante anos adiei porque há sempre alguma coisa mais prioritária», sublinhou, mostrando-se a fazer a limpeza de pele.

Depois, a apresentadora da TVI partilhou uma publicação de Kim Kardashian também a cuidar da sua pele e reagiu com muito sentido de humor: «Não pode ver nada», escreveu na legenda, em tom de brincadeira.