Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

11:09
Não se largam: Jéssica e Afonso em nova picardia, mesmo nas barbas de Miranda
03:21

Não se largam: Jéssica e Afonso em nova picardia, mesmo nas barbas de Miranda

11:04
Soaram os alarmes na casa: e Miranda conquistou uma vantagem
01:40

Soaram os alarmes na casa: e Miranda conquistou uma vantagem

11:02
Miranda incomodada com a entrada de Manuel Melo? A casa não tem dúvidas: «É o cerco a apertar...»
03:27

Miranda incomodada com a entrada de Manuel Melo? A casa não tem dúvidas: «É o cerco a apertar...»

10:48
Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo

Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo

10:35
Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda
03:08

Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda

10:27
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
01:02

Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»

10:24
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado
01:02

Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado

10:24
Intruso muito especial! Manuel Melo regressa à casa e concorrentes desfazem-se em lágrimas
05:09

Intruso muito especial! Manuel Melo regressa à casa e concorrentes desfazem-se em lágrimas

09:21
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
01:53

Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»

09:08
«Não há mulher que ature um homem assim»: Kina dá conselhos matrimoniais a Viriato
02:17

«Não há mulher que ature um homem assim»: Kina dá conselhos matrimoniais a Viriato

09:05
Nem tudo são dramas e discussões. Concorrentes dão tudo na pista de dança: e Kina volta a ser a protagonista
01:33

Nem tudo são dramas e discussões. Concorrentes dão tudo na pista de dança: e Kina volta a ser a protagonista

08:57
Miranda furiosa com Afonso... e a culpa é de Jéssica: «Não metas o meu nome nisso»
02:23

Miranda furiosa com Afonso... e a culpa é de Jéssica: «Não metas o meu nome nisso»

08:48
Inês Morais não poupa Miranda: «Está a puxar o tema (aborto) para jogo. Devia falar com respeito»
02:48

Inês Morais não poupa Miranda: «Está a puxar o tema (aborto) para jogo. Devia falar com respeito»

08:43
Miranda volta a puxar o «aborto» e a casa vai abaixo: «Isto é grave, ela usa isto para se vitimizar»
04:07

Miranda volta a puxar o «aborto» e a casa vai abaixo: «Isto é grave, ela usa isto para se vitimizar»

08:37
Viriato Quintela justifica zangas com Ana Duarte: «Ela não me quis ouvir...»
02:27

Viriato Quintela justifica zangas com Ana Duarte: «Ela não me quis ouvir...»

08:32
Viriato e Ana cada vez mais distantes. Ânimos exaltam-se: «Vai dar uma volta»
03:30

Viriato e Ana cada vez mais distantes. Ânimos exaltam-se: «Vai dar uma volta»

08:29
Viriato ataca Ana Duarte forte e feio: «Caladinha és mais inteligente»
02:31

Viriato ataca Ana Duarte forte e feio: «Caladinha és mais inteligente»

08:15
Miranda encosta Afonso à parede: «Eras capaz de me trair?»
01:05

Miranda encosta Afonso à parede: «Eras capaz de me trair?»

08:05
«Não quero estar em jogo de casal»: Afonso expõe conversa com Maria Botelho Moniz a Miranda
04:44

«Não quero estar em jogo de casal»: Afonso expõe conversa com Maria Botelho Moniz a Miranda

22:53
Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?
01:10

Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?

22:51
Num ato surpreendente, Afonso Leitão interfere no "destino" de outra concorrente ao ceder-lhe moeda
03:11

Num ato surpreendente, Afonso Leitão interfere no "destino" de outra concorrente ao ceder-lhe moeda

22:46
«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios
01:12

«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios

22:41
Agora que Afonso sabe que Miranda está apaixonada por si... será que algo irá mudar? Eis a resposta
01:41

Agora que Afonso sabe que Miranda está apaixonada por si... será que algo irá mudar? Eis a resposta

22:35
A meio da tensão instalada na casa, Viriato manda recado em direto para os apoiantes de Miranda
02:15

A meio da tensão instalada na casa, Viriato manda recado em direto para os apoiantes de Miranda

22:27
A derradeira resposta: Afonso Leitão está disposto a passar por cima do grupo para chegar até ao fim?
01:55

A derradeira resposta: Afonso Leitão está disposto a passar por cima do grupo para chegar até ao fim?

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

  • Big Brother
  • Há 1h e 17min
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos - Big Brother

Conheça o segredo de Cristina Ferreira para uma boa forma física.

Um estilo de vida saudável e equilibrado é tudo o que queremos e precisamos para nos sentirmos melhor connosco e Cristina Ferreira aplica essa máxima melhor do que ninguém. A apresentadora tem apostado na melhoria dos seus hábitos alimentares e não só e tem dado dicas úteis nesse sentido. 

Na última  - dada numa publicação de Instagram esta quarta-feira - Cristina Ferreira revela os dois alimentos que  tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos e sentir-se cada vez melhor com o seu corpo e mente. São eles o pão e o leite. 

«O pequeno almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias que são exceção, quando tenho saudades), escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI na partilha onde revela 10 hábitos que mudou na sua vida e dos quais não abdica para se sentir em forma. 

Revelamos os 10 hábitos em baixo: 

O primeiro é precisamente a consciência de que é preciso mudar hábitos; o segundo são as caminhadas, que Cristina usa como «meditação»; em terceiro lugar o pequeno-almoço, onde foram eliminados dois alimentos (pão e leite).

 

Como quarta mudança, Cristina Ferreira fala do treino e da musculação que tem intensificado para se sentir em forma; em quinto lugar bebe muita água ao acordar; em sexto a suplementação.

Em sétimo lugar, a apresentadora destaca a aposta na proteína e legumes em quase todas as refeições, sem hidratos; em oitavo escolhas conscientes na ida a restaurantes; em nono procurar a paz e em décimo ser feliz. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as mudanças de Cristina Ferreira nesta fase da vida. 

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Há 1h e 32min

Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Ontem às 19:33

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Ontem às 19:33

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Ontem às 17:17

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Ontem às 16:26

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Ontem às 16:22
01:12

«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios

Ontem às 22:46
01:53

Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»

Há 1h e 49min
01:02

Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado

Há 46 min

Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Ontem às 19:33

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Ontem às 19:33
Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo

Há 22 min

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Há 1h e 17min

Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Ontem às 19:33

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Ontem às 18:29

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Ontem às 17:17
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Luís Gonçalves fala sobre ligação a Marcia Soares... e revela gesto tocante da comentadora!

Há 39 min

"Big Brother". Bruno Savate incrédulo: "Tremenda insensibilidade de dois concorrentes"

Há 1h e 43min

Bárbara Parada partilha "tesourinhos" especiais: "Encontrei o álbum"

Há 2h e 12min

Marcia Soares faz 32 anos... e estes são os 32 melhores visuais da comentadora!

Há 2h e 16min

Daniela Santos declara-se a homem especial: "Poucos entendem esta forma de amor"

Ontem às 21:09
Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Ontem às 16:22

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Ontem às 16:21

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

19 ago, 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

19 ago, 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
