Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Um estilo de vida saudável e equilibrado é tudo o que queremos e precisamos para nos sentirmos melhor connosco e Cristina Ferreira aplica essa máxima melhor do que ninguém. A apresentadora tem apostado na melhoria dos seus hábitos alimentares e não só e tem dado dicas úteis nesse sentido.

Na última - dada numa publicação de Instagram esta quarta-feira - Cristina Ferreira revela os dois alimentos que tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos e sentir-se cada vez melhor com o seu corpo e mente. São eles o pão e o leite.

«O pequeno almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias que são exceção, quando tenho saudades), escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI na partilha onde revela 10 hábitos que mudou na sua vida e dos quais não abdica para se sentir em forma.

Revelamos os 10 hábitos em baixo:

O primeiro é precisamente a consciência de que é preciso mudar hábitos; o segundo são as caminhadas, que Cristina usa como «meditação»; em terceiro lugar o pequeno-almoço, onde foram eliminados dois alimentos (pão e leite).

Como quarta mudança, Cristina Ferreira fala do treino e da musculação que tem intensificado para se sentir em forma; em quinto lugar bebe muita água ao acordar; em sexto a suplementação.

Em sétimo lugar, a apresentadora destaca a aposta na proteína e legumes em quase todas as refeições, sem hidratos; em oitavo escolhas conscientes na ida a restaurantes; em nono procurar a paz e em décimo ser feliz.

