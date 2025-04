Este é o segredo de Cristina Ferreira para ter uma barriga lisa e o produto custa menos do que 30 euros

Cristina Ferreira lançou a sua nova marca, 'Gira', com produtos que não deixaram ninguém indiferente.

A apresentadora lançou um vibrador líquido e um suplemento de vitaminas para combater o stress e muito mais.

Cristina Ferreira lançou um novo negócio no dia 6 de fevereiro: a sua nova marca 'Eu sou Gira'. Entre a venda de vibradores líquidos e da icónica bruma íntima - o Pipy - a apresentadora continua a surpreender com novidades. A mais recente de todas tem que ver com o bem-estar físico e psicológico das mulheres, facilitado com a ingestão de suplementos naturais. Entre eles destaca-se o «barriga zero», quer promete reduzir o inchaço abdominal.

*Todos os suplementos devem ser consumidos a par de um estilo de vida saudável e equilibrado.

A nível de suplementos, pode encontrar à venda no site:

1. O Woman Power: «Woman Power é uma fórmula exclusiva desenvolvida em laboratório, criada a pensar em mulheres adultas que precisam de assegurar as vitaminas e os minerais essenciais à sua vida activa.Este suplemento alimentar é recomendado para: alívio do stress, redução do cansaço e fadiga para que possas aproveitar o seu dia ao máximo e dizer " ninguém me agarra"».

2. O Power Fit: «Power Fit é um suplemento alimentar com uma fórmula exclusiva desenvolvida com ingredientes para ajudar na perda de peso. Contém vinagre de cidra que com as suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudam a melhorar a digestão e a prevenir a acumulação de gordura no organismo».

3. O Barriga Zero: «Barriga Zero é um suplemento alimentar com uma fórmula exclusiva desenvolvida com ingredientes que ajudam a reduzir o inchaço abdominal e a promover o bem-estar digestivo de forma prática. Contém Inulina uma fibra prebiótica que melhora o trânsito intestinal e Weizmannia Coagulans BC99 com 2,5 biliões de bactérias benéficas, que potenciadas com o Vinagre de Maçã ajudam na digestão, ao mesmo tempo que contribuem para o normal funcionamento do metabolismo. A Vitamina C com a sua acção antioxidante fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de todos os ingredientes presentes)».

4. O Power Collagen: «Power Collagen é um suplemento alimentar exclusivo desenvolvido em laboratório com ingredientes com propriedades antioxidantes, com Vitamina C, como a acerola e a beterraba que, em conjunto com a Papaína e a Bromelaína, potenciam a absorção do Colagénio e Ácido Hialurónico por forma a promover o bem estar da pele, ossos e cartilagens».