Cristina Ferreira revela a sua chave para chegar aos 50 «incrível». E há uma dica que não está à espera...

Cristina Ferreira contou tudo o que faz para chegar ao seu objetivo de estar incrível aos 50 anos.

A partilha foi feita nas redes sociais e tem dicas surpreendentes.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, revelou o que faz para manter um estilo de vida saudável e cumprir o seu objetivo de «estar incrível» aos 50 anos e as dicas vão surpreendê-lo.

No Instagram, a apresentadora de 47 anos, escreveu: «Tenho cada vez mais consciência do meu corpo e das mudanças que os 40 trouxeram. Tenho lido muito sobre o assunto, faço muitas perguntas aos laboratórios com os quais trabalhamos na GIRA e, a conclusão é sabida: alimentação, exercício e suplementação».

«Acordo às 6h para treinar (apetecia-me ficar na cama mas a cama não ganha esta batalha) , vou ao Pilates , tenho aumentado a exigência, com mais peso e mais musculação. Sei que preciso ainda mais mas a minha frase de sempre: não nasci para sofrer às vezes tem mais força», acrescentou a apresentadora.

Cristina Ferreira continuou a revelar os seus hábitos saudáveis: «Tenho incluído mais proteína nas refeições e obrigo-me a beber água mais vezes e logo ao acordar. A retenção na minha vida é real. Tudo é uma questão de hábito e vou mudando os meus».

«Aos 50 vou estar incrível ( escrevi isto na minha mente há muito tempo) . Foco e persistência. Só assim se consegue. Podia era ser mais fácil», afirmou, concluindo com uma questão para o público: «Quem por aqui anda nos quarenta levanta o braço. #aos50somostodasjlo».

