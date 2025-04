Alguém andou a “roubar gomas” no camarim de Cristina Ferreira. Saiba quem foi

Cristina Ferreira, de 47 anos, partilhou esta quarta-feira um momento bem-humorado nos bastidores da TVI. A apresentadora recorreu ao Instagram para denunciar — em tom de brincadeira — um pequeno “crime” no seu camarim: alguém andou a roubar-lhe as gomas.

«Ligou-me para dizer que estava a roubar as gomas no meu camarim», escreveu Cristina na legenda da fotografia onde aparece nada mais nada menos do que Manuel Luís Goucha, o autor confesso do assalto açucarado.

A boa disposição entre os dois amigos e colegas de longa data arrancou gargalhadas aos seguidores, que já estão habituados à química e cumplicidade entre Cristina e Goucha — dentro e fora do ecrã.

Entre uma gargalhada e outra, ficou a prova de que no camarim de Cristina há sempre boa energia… e gomas (pelo menos até Goucha passar por lá).