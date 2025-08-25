Como Cristina Ferreira controla o peso aos 47 anos? Com receitas simples como esta

Um estilo de vida saudável e equilibrado é tudo o que queremos e precisamos para nos sentirmos melhor connosco e Cristina Ferreira aplica essa máxima melhor do que ninguém. A apresentadora tem apostado na melhoria dos seus hábitos alimentares e tem dado dicas úteis nesse sentido.

Aos 47 anos, Cristina Ferreira está na melhor fase da sua vida, a todos os níveis, e uma alimentação saudável e equilibrada contribui para isso. Recentemente, a diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou uma receita simples e saudável, que ajuda a controlar o seu peso.

Tem apenas quatro ingredientes e não precisa de ir ao lume para ser feita: Trata-se de uma salada fria com ovo, frango, abacate e atum. É só juntar tudo num prato e já está, em menos de um minuto tem uma receita simples, saudável e deliciosa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja esta e outras receitas simples e saudáveis de Cristina Ferreira.