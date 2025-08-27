Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"

Cristina Ferreira recebeu esta terça-feira, dia 26 de agosto, uma distinção que a deixou emocionada e orgulhosa do seu percurso até aqui: «A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial», revelou no Instagram.

«Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio», acrescentou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

A apresentadora continuou: «Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projecto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível».

«Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho», rematou Cristina Ferreira.

A publicação recebeu uma onda de elogios e mensagens a parabenizar Cristina Ferreira pelo seu percurso. Entra elas, destacamos o comentário profundo de Marco Costa, ex-concorrente de reality-shows e pasteleiro de sucesso: «És enorme! Inspiração para todos, não só para mulheres mas para todos os que sonham e acreditam que o trabalho nos leva a algum lado».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra o que Cristina Ferreira não abdica de fazer para continuar no seu melhor aos 47 anos.