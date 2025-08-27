Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"

Ao Minuto

Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece

Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece

Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»

Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova» - Big Brother
Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova»

Catarina Miranda distribui farpas: «Eu tenho uma coisa que falha a muita gente, que é o cérebro» - Big Brother
Catarina Miranda distribui farpas: «Eu tenho uma coisa que falha a muita gente, que é o cérebro»

Ela até tira a roupa. Afonso faz massagem a Catarina Miranda - Big Brother
Ela até tira a roupa. Afonso faz massagem a Catarina Miranda

Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso - Big Brother
Jéssica Vieira admite sentimentos e fica perturbada com jantar romântico de Miranda e Afonso

Afonso Leitão fica sem palavras com surpresa romântica de Catarina Miranda - Big Brother
Afonso Leitão fica sem palavras com surpresa romântica de Catarina Miranda

Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente - Big Brother
Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente

Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda - Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda

Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão - Big Brother
Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão

Será que houve pedido de namoro? Catarina Miranda conta tudo sobre momento romântico com Afonso Leitão - Big Brother
Será que houve pedido de namoro? Catarina Miranda conta tudo sobre momento romântico com Afonso Leitão

Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos - Big Brother
Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda - Big Brother
Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras» - Big Brother
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»

Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão

Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto» - Big Brother
Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»

Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto - Big Brother
Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão - Big Brother
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage - Big Brother
Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta - Big Brother
Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta

Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo"

Cristina Ferreira de “olhar brilhante” com distinção poderosa: "Foi preciso não ter medo" - Big Brother

A diretora de entretnimento e ficção da TVI não escondeu a emoção com esta notícia importante.

Cristina Ferreira recebeu esta terça-feira, dia 26 de agosto, uma distinção que a deixou emocionada e orgulhosa do seu percurso até aqui: «A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial», revelou no Instagram. 

«Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio», acrescentou a diretora de entretenimento e ficção da TVI. 

 

A apresentadora continuou: «Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projecto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível». 

«Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho», rematou Cristina Ferreira.

A publicação recebeu uma onda de elogios e mensagens a parabenizar Cristina Ferreira pelo seu percurso. Entra elas, destacamos o comentário profundo de Marco Costa, ex-concorrente de reality-shows e pasteleiro de sucesso: «És enorme! Inspiração para todos, não só para mulheres mas para todos os que sonham e acreditam que o trabalho nos leva a algum lado».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra o que Cristina Ferreira não abdica de fazer para continuar no seu melhor aos 47 anos. 

